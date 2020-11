NFL 2020-2021 (11a settimana): vincono Chiefs, Steelers, Titans, Seahawks e Colts che beffano i Packers all’overtime (Di lunedì 23 novembre 2020) L’undicesima settimana della NFL 2020-2021 ci ha regalato match davvero importanti. La stagione entra nel vivo e le squadre iniziano a marcare il territorio. Nella NFC vittorie importanti dei Seattle Seahawks contro gli Arizona Cardinals e dei New Orleans Saints contro gli Atlanta Falcons, mentre i Green Bay Packers cadono all’overtime in casa degli Indianapolis Colts. Nella AFC i Pittsburgh Steelers continuano a marciare imbattuti passeggiando in casa dei Jacksonville Jaguars, rispondono i Kansas City Chiefs che piegano a domicilio i Las Vegas Raiders, mentre i Baltimore Ravens vengono piegati all’overtime dai Tennessee Titans ed i Cleveland Browns rimangono in scia. Andiamo, quindi a vedere, partita ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) L’undicesimadella NFLci ha regalato match davvero importanti. La stagione entra nel vivo e le squadre iniziano a marcare il territorio. Nella NFC vittorie importanti dei Seattlecontro gli Arizona Cardinals e dei New Orleans Saints contro gli Atlanta Falcons, mentre i Green Baycadonoin casa degli Indianapolis. Nella AFC i Pittsburghcontinuano a marciare imbattuti passeggiando in casa dei Jacksonville Jaguars, rispondono i Kansas Cityche piegano a domicilio i Las Vegas Raiders, mentre i Baltimore Ravens vengono piegatidai Tennesseeed i Cleveland Browns rimangono in scia. Andiamo, quindi a vedere, partita ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #NFL 2020-2021 (11a settimana): vincono #Chiefs, #Saints, #Steelers, #Titans, #Seahawks e #Colts che beffano i #Packers all’o… - OA_Sport : #NFL 2020-2021 (11a settimana): vincono #Chiefs, #Saints, #Steelers, #Titans, #Seahawks e #Colts che beffano i… - Sergviolin : @Lorenzo_Gava99 Qui non solo trovi la risposta alla tua domanda, ma cisci come funziona il calendario. - rprat75 : Brutta scena: infortunio che pare serio x Burrow, scelta n.1, sinora eccellente, del Draft 2020. Cincinnati non mer… - Matteo_NFL : 2020 @DucatiMotor ?????? Wooordl Champions!!! #ultimogiro #SkyMotori #SkyMotoGp grazie ragazzi coi nuovi piloti si pot… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL 2020 Guida all'undicesima settimana del 2020 NFL Play.it USA Fantasy Football: Week 11 in pillole (2020)

Ogni settimana proponiamo al lettore dieci pillole, dieci chicche statistiche n preparazione alla domenica del fantasy football.

Assegnati alla Spagna i Campionati del mondo di Flag Football

La Federazione Internazionale di Football Americano (IFAF) ha annunciato oggi l’assegnazione dei Campionati del Mondo di Flag Football maschili e femminili. Sarà la Spagna ad ospitare l’evento, che av ...

Ogni settimana proponiamo al lettore dieci pillole, dieci chicche statistiche n preparazione alla domenica del fantasy football.La Federazione Internazionale di Football Americano (IFAF) ha annunciato oggi l’assegnazione dei Campionati del Mondo di Flag Football maschili e femminili. Sarà la Spagna ad ospitare l’evento, che av ...