New York, centinaia di morti depositati nei camion frigo da marzo (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono ancora 650 i cadaveri depositati nei camion frigo da marzo a New York. Aumentato da 900 a 1.700 dollari il contributo per aiutare le famiglie in difficoltà nell'organizzazione dei funerali. Sconcertante ciò che è stato rilevato dalle autorità di New York. Sono 650 i cadaveri disposti nei camion frigo non ancora sepolti.

