CorriereCitta : Nettuno, aggiornamento Covid: oggi 10 nuovi casi positivi e 15 guarigioni - CasilinaNews : Anzio e Nettuno, aggiornamento Coronavirus: registrate nuove guarigioni - LatinaBiz : Test Ci sono stati 10 nuovi casi di Coronavirus a Nettuno, secondo l'aggiornamento fatto venerdi 13 novembre dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno aggiornamento

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Cronaca meteo maltempo sull'Italia, alluvione a Crotone (fonte pagina facebook Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106) AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - continua a piovere in ...Arrivano finalmente delle buone notizie dalla città di Nettuno. In data odierna, infatti, l’Asl Roma 6 non ha registrato nessun nuovo caso positivo, confermando la guarigione di ben 11 persone. In que ...