Nessun risarcimento per la famiglia del ciclista morto Giovanni Iannelli: “Hanno altri figli, si rifaranno una vita” (Di lunedì 23 novembre 2020) Giovanni Iannelli è morto poco più di un anno fa nel corso di una corsa ciclistica. Gli avvocati della Difesa invitano i familiari a rifarsi una vita. E’ trascorso ormai più di un anno dalla morte di Giovanni Iannelli, deceduto sulle strade della Provincia di Alessandria il 7 ottobre del 2019 mentre prendeva parte all’87° L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 novembre 2020)poco più di un anno fa nel corso di una corsa ciclistica. Gli avvocati della Difesa invitano i familiari a rifarsi una vita. E’ trascorso ormai più di un anno dalla morte di, deceduto sulle strade della Provincia di Alessandria il 7 ottobre del 2019 mentre prendeva parte all’87° L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Nessuna giustizia e niente risarcimenti per i familiari delle 140 vittime del Moby Prince, il traghetto che il 10 a… - Gregigia : #Repubblica di oggi:sconvolgente articolo della vita e morte di Marianna Manduca,uccisa da un marito violento e dro… - motomimmo70 : @matteosalvinimi Ahahahahah, hanno la faccia peggio del culo, senza nessun pudore. Tutti i miliardi di dollari che… - SPascasi : Cambio d’uso vietato dal regolamento: sì ai lavori per danni da infiltrazioni ma nessun risarcimento… - paolograzzano : @Borsapretporter @ilsecoloxix in nessun edificio delle agenzie delle entrate c'è il cartello con scritto di non eva… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun risarcimento Nessun risarcimento dello Stato per le vittime del Moby Prince TrasportoEuropa Schweitzer e Cook chiedono 4,6 milioni al Comune di Acquarossa

La coppia anglo-elvetica sollecita un cospicuo risarcimento per il progetto sfumato in merito alla realizzazione del centro turistico-alberghiero ...

Lo stupratore è nullatenente lo Stato risarcisce la vittima

Accolta la domanda della donna che da dieci anni cerca senza successo di ottenere dal suo ex il risarcimento fissato dai giudici Lui è un fantasma per il fisco ...

La coppia anglo-elvetica sollecita un cospicuo risarcimento per il progetto sfumato in merito alla realizzazione del centro turistico-alberghiero ...Accolta la domanda della donna che da dieci anni cerca senza successo di ottenere dal suo ex il risarcimento fissato dai giudici Lui è un fantasma per il fisco ...