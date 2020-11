Neri Parenti: "Paolo Villaggio trattava il suo agente come uno schiavo" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il regista Neri Parenti ha svelato alcuni retroscena su Paolo Villaggio raccontando quanto potesse essere crudele col suo agente, ma anche con gli autisti e i colleghi attori. Il regista Neri Parenti ha diretto alcuni tra i più noti cinepanettoni e i film di Fantozzi, celebre personaggio di Paolo Villaggio, ma soltanto adesso ha svelato quanto l'attore potesse essere "crudele", soprattutto col suo agente, ma anche con altri collaboratori. Nella recente intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano, il regista Neri Parenti ha svelato alcuni aneddoti sui retroscena dei suoi set, in parte presenti nel suo nuovo libro "Due palle... di Natale". Tra questi, Parenti ha svelato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Il registaha svelato alcuni retroscena suraccontando quanto potesse essere crudele col suo, ma anche con gli autisti e i colleghi attori. Il registaha diretto alcuni tra i più noti cinepanettoni e i film di Fantozzi, celebre personaggio di, ma soltanto adesso ha svelato quanto l'attore potesse essere "crudele", soprattutto col suo, ma anche con altri collaboratori. Nella recente intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano, il registaha svelato alcuni aneddoti sui retroscena dei suoi set, in parte presenti nel suo nuovo libro "Due palle... di Natale". Tra questi,ha svelato ...

