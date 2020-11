Nel silenzio di tutti | la Francia continua a mangiarsi le banche italiane

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 23 novembre 2020) Neldio quasi, lafette importanti delle nostre, da tempo nel mirino dei golosi cugini d’oltralpe. Il Crédit Agricole, già socio del Credito Valtellinese al 9,8%, ha confezionato un’offerta da 10,5 euro per ogni singola azione a conferma del proprio interesse per l’istituto, del quale punta a ottenere il controllo totale. Complessivamente, l’offerta avanzata per il Greval ammonta a 737 milioni. La banca, alla cui guida siede Luigi Lovaglio, ha d’altronde già tra i soci Denis Dumont, importante industriale francese. Con i 737 milioni offerti, Crédit Agricole punta a detenere il 100% del Credito Valtellinese: il corrispettivo rappresenta un premio del 21,4% per gli azionisti del Creval rispetto al prezzo delle azioni al novembre ...