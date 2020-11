Nba, i Portland Trail Blazers blindano Carmelo Anthony, Hood e Jones Jr. (Di lunedì 23 novembre 2020) Non solo mercato in entrata per i Portland Trail Blazers, che si sono assicurati il talentuoso Harry Giles; la franchigia della Western Conference ha infatti annunciato tre rinnovi di contratto. Si tratta di Rodney Hood, Derrick Jones Jr. e soprattutto Carmelo Anthony. In NBA da ben diciassette stagione, Anthony ha vestito a lungo le maglie dei Denver Nuggets e dei New York Knicks prima di girovagare tra Oklahoma City, Houston e Chicago, dove è stato tagliato prima ancora di scendere in campo. Dopo esser stato ai box a lungo, circa un anno fa ha quindi firmato con i Blazers, i quali hanno deciso di rinnovargli il contratto per un’altra stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Non solo mercato in entrata per i, che si sono assicurati il talentuoso Harry Giles; la franchigia della Western Conference ha infatti annunciato tre rinnovi di contratto. Si tratta di Rodney, DerrickJr. e soprattutto. In NBA da ben diciassette stagione,ha vestito a lungo le maglie dei Denver Nuggets e dei New York Knicks prima di girovagare tra Oklahoma City, Houston e Chicago, dove è stato tagliato prima ancora di scendere in campo. Dopo esser stato ai box a lungo, circa un anno fa ha quindi firmato con i, i quali hanno deciso di rinnovargli il contratto per un’altra stagione. SportFace.

BasketballAcdm : RT @sportface2016: #Nba, #PortlandTrailBlazers | Rinnovo del contratto per Carmelo #Anthony, Rodney #Hood e Derrick #JonesJr. - sportface2016 : #Nba, #PortlandTrailBlazers | Rinnovo del contratto per Carmelo #Anthony, Rodney #Hood e Derrick #JonesJr. - oroolive : Melo resta a Portland, bella notizia... #nba #NBAFreeAgency - StorieASpicchi : RT @MicheleConti00: I Portland Trail Blazers hanno rifirmato Melo, trattenuto Hood, portato a casa Kanter. Ottenuto Covington via trade, fi… - MicheleConti00 : I Portland Trail Blazers hanno rifirmato Melo, trattenuto Hood, portato a casa Kanter. Ottenuto Covington via trade… -