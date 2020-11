Natale senza sci. Nel dpcm del 4/12 verso lo stop alle vacanze sulla neve (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo vuole evitare di ripetere gli errori dell’estate scorsa, con gli assembramenti che hanno portato a una recrudescenza della pandemia in Italia. Per questo in vista del prossimo mese di dicembre e delle festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania, proprio per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, e una ripresa della velocità di circolazione del coronavirus a gennaio, nel dpcm del 4 dicembre (che potrebbe restare in vigore sino all’Epifania) ci saranno restrizioni ulteriori. Tra le misure allo studio — ancora da ufficializzare — quelle sul coprifuoco (che non verrà tolto, ma il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte) e sui limiti alle vacanze sulla neve. In vista delle feste si stanno valutando deroghe agli spostamenti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo vuole evitare di ripetere gli errori dell’estate scorsa, con gli assembramenti che hanno portato a una recrudescenza della pandemia in Italia. Per questo in vista del prossimo mese di dicembre e delle festività di, Capodanno e dell’Epifania, proprio per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, e una ripresa della velocità di circolazione del coronavirus a gennaio, neldel 4 dicembre (che potrebbe restare in vigore sino all’Epifania) ci saranno restrizioni ulteriori. Tra le misure allo studio — ancora da ufficializzare — quelle sul coprifuoco (che non verrà tolto, ma il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte) e sui limiti. In vista delle feste si stanno valutando deroghe agli spostamenti ...

matteosalvinimi : Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? - RobertoBurioni : Se ok EMA a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno.… - Corriere : «Un Natale senza Amazon»: in Francia parte la petizione a favore dei piccoli negozi - Domenic62340660 : RT @ilgiornale: Matteo Bassetti non è riuscito a trattenere le lacrime in tv dopo una domanda di Mara Venier - pi2py : RT @HuffPostItalia: Natale senza sci. Nel dpcm del 4/12 verso lo stop alle vacanze sulla neve -

Ultime Notizie dalla rete : Natale senza Natale senza sci. Nel dpcm del 4/12 verso lo stop alle vacanze sulla neve L'HuffPost Cosa riapre per Natale? Quasi niente

Cosa succederà dopo il 3 dicembre, alla scadenza del Dpcm in vigore? "Sarà un Natale sobrio", ha spiegato il ministro Speranza a Che tempo che fa: un periodo in cui, a parte lo shopping prenatalizio, ...

Kompatscher: “Senza screening rischiavamo 95.000 casi e un lockdown oltre il Natale”

A conclusione della campagna di screening totale in Alto Adige per l’individuazione dei contagiati asintomatici da Covid, il presidente Kompatscher è intervenuto per una sintesi di quanto avvenuto. “C ...

Cosa succederà dopo il 3 dicembre, alla scadenza del Dpcm in vigore? "Sarà un Natale sobrio", ha spiegato il ministro Speranza a Che tempo che fa: un periodo in cui, a parte lo shopping prenatalizio, ...A conclusione della campagna di screening totale in Alto Adige per l’individuazione dei contagiati asintomatici da Covid, il presidente Kompatscher è intervenuto per una sintesi di quanto avvenuto. “C ...