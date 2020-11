“Natale non sarà un nuovo ferragosto” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Rischiamo di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere”. Giuseppe Conte sceglie la linea dura sul Natale prossimo venturo, e ribadendolo ammette implicitamente l’errore fatto dal governo durante l’ultima estate, l’allentamento delle misure e il via libera generale che è alla radice della esplosione dei contagi della seconda ondata. Il governo sta iniziando a ragionare su un pacchetto di misure che dovrebbe comprendere un allentamento degli orari dei negozi (“Vogliamo garantire la tradizione a me molto cara dello scambio di doni, quindi lo shopping. Vogliamo fare correre l’economia”), una sia pur limitata mobilità fra comuni e Regioni e la possibilità di vedersi tra congiunti, anche se con modalità ancora da stabilire. Il premier va a Otto e mezzo su La7 per spiegare che “stiamo lavorando sugli spostamenti” e per ribadire che non saranno consentite “tutte le occasioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Rischiamo di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere”. Giuseppe Conte sceglie la linea dura sul Natale prossimo venturo, e ribadendolo ammette implicitamente l’errore fatto dal governo durante l’ultima estate, l’allentamento delle misure e il via libera generale che è alla radice della esplosione dei contagi della seconda ondata. Il governo sta iniziando a ragionare su un pacchetto di misure che dovrebbe comprendere un allentamento degli orari dei negozi (“Vogliamo garantire la tradizione a me molto cara dello scambio di doni, quindi lo shopping. Vogliamo fare correre l’economia”), una sia pur limitata mobilità fra comuni e Regioni e la possibilità di vedersi tra congiunti, anche se con modalità ancora da stabilire. Il premier va a Otto e mezzo su La7 per spiegare che “stiamo lavorando sugli spostamenti” e per ribadire che non saranno consentite “tutte le occasioni di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Spero in un Natale di famiglia, con tutte le precauzioni del mondo, ma non via Zoom o Skype. Mi auguro ch… - lucianonobili : “Prima di discutere sul cenone di Natale possiamo dire che riapriamo i licei? Siamo l’unico dei grandi Paesi europe… - repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - festinalente3 : @Pistacchio89 @AlessandroFusi9 Certo, se del Natale non te ne frega nulla e dici che è una convenzione non è poi st… - PaoloMss : @AttualitaL @GiuseppeConteIT Domanda: 'Non si puo' fare un Natale 'liberi tutti'. Abbiamo fatto un'estate liberi t… -

