Natale, il ministro: 'Niente spostamenti tra regioni, non facciamo come la scorsa estate' (Di lunedì 23 novembre 2020) da una Regione all'altra a ? Cosa succederà in Italia? 'Di certo io sono fermamente contrario a spostamenti come quelli che ci sono stati nell'estate'. Lo mette in chiaro il ministro dei Rapporti col ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) da una Regione all'altra a ? Cosa succederà in Italia? 'Di certo io sono fermamente contrario aquelli che ci sono stati nell''. Lo mette in chiaro ildei Rapporti col ...

chetempochefa : 'Sarà un #Natale molto più sobrio. Gli spostamenti saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno gialle”. L'… - TgrRaiTrentino : La Conferenza delle Regioni ha approvato poco fa le linee guida per la riapertura degli impianti da sci. L'annuncio… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid #Boccia 'Oggi non ci sono condizioni per aprire le piste' Il ministro per gli Affari regionali: 'Molti Italiani… - AnnaP1953 : RT @DiDimiero: Categorico il ministro Francesco Boccia: 'No a spostamenti a Natale come è avvenuto in estate. Attenzione per pranzi e cenon… - lauracesaretti1 : “Molti italiani non ci saranno più a Natale”, ci annuncia il festoso ministro Boccia. Quindi piantatela di romperci… -