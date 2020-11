Nasconde in casa sigarette di contrabbando, donna sanzionata (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nascondeva nel suo appartamento ben 2,4 chili di sigarette di contrabbando. Così ieri mattina gli agenti del commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia hanno notato una donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente in un’abitazione. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rivenuto 120 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del monopolio di Stato, per un peso complessivo di circa 2,4 kg. La donna, una 40enne napoletana, è stata sanzionata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un importo di oltre 12mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –va nel suo appartamento ben 2,4 chili didi. Così ieri mattina gli agenti del commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia hanno notato unache, alla loro vista, è rientrata frettolosamente in un’abitazione. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rivenuto 120 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del monopolio di Stato, per un peso complessivo di circa 2,4 kg. La, una 40enne napoletana, è stataperdi tabacchi lavorati esteri per un importo di oltre 12mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nasconde in casa sigarette di contrabbando, donna sanzionata anteprima24.it

Nascondeva la droga dentro una bombola del gas, ma questo non è servito per farla franca al controllo dei poliziotti.

Nascondeva la droga dentro una bombola del gas, ma questo non è servito per farla franca al controllo dei poliziotti.