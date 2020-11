Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro (Di lunedì 23 novembre 2020) Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. “Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore iper, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso ile diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli spazi delArt di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. “Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente diArt e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-.Art entra a pieno titolo a ...

Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato ...

Giovani Democratici del Molise, al via i dibattiti online per la scuola di formazione politica

Venerdì 27 novembre, alle ore 17,00, si terrà la prima delle cinque lezioni online della scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratici del Molise insieme alla Federazione PD Medio ...

