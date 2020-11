Napoli-Rijeka: programma, orari, tv, probabili formazioni Europa League 2020-2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna anche questa settimana lo spettacolo dell’Europa League di calcio 2020/2021, che tra le tante sfide in programma vedrà in campo anche il Napoli di Gennaro Gatturso, impegnato al San Paolo contro i croati del Rijeka, che all’andata hanno fatto patire non poco i partenopei. Il match si svolgerà dunque questo giovedì, 26 novembre 2020, a partire dalle ore 21, e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go, Now Tv, mentre non ci sarà la diretta in chiaro su Tv8. Il programma della partita e come vederla in tv e streaming: Europa League 2020 Giovedì 26 novembre 2020 Ore 21 ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna anche questa settimana lo spettacolo dell’di calcio, che tra le tante sfide invedrà in campo anche ildi Gennaro Gatturso, impegnato al San Paolo contro i croati del, che all’andata hanno fatto patire non poco i partenopei. Il match si svolgerà dunque questo giovedì, 26 novembre, a partire dalle ore 21, e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go, Now Tv, mentre non ci sarà la diretta in chiaro su Tv8. Ildella partita e come vederla in tv e streaming:Giovedì 26 novembreOre 21 ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rijeka Probabili formazioni Napoli-Rijeka: Europa League 2020/2021 Sportface.it Un brutto Napoli perde 3 a 1 in casa contro un Milan Zlatan-dipendente

Sembra che la luce si accenda e si spenga a fasi alterne in casa Napoli come le lampadine di Natale. Una squadra prevedibile, poco concentrata e a tratti svogliata ed irritante perde contro la capolis ...

SERIE A – Napoli-Milan 1-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli ha affrontato il Milan per l'ottava giornata di campionato. I rossoneri, partono forte e passano con l'incornata ...

