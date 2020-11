Napoli, muore di Covid ex infermiere tornato a lavoro per combattere il virus (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono tantissimi i medici e gli infermieri che in Italia, nonostante il loro status da pensionati, hanno voluto contribuire con le proprie conoscenze e nelle loro possibilità alla lotta al Coronavirus. Un’emergenza che ha travolto gli ospedali durante la prima ondata e che li sta mettendo a dura prova ora, durante la seconda. Ospedali con terapie intensive al collasso dove il personale è carente e necessario. Tra coloro che, da volontari, aveva voluto contribuire alla battaglia contro il nemico inesistente c’era Alfonso Durante, un ex infermiere in pensione che è tornato sulle ambulanze dove, presumibilmente, ha contratto il virus che lo ha ucciso. Ex infermiere in pensione torna a lavoro per combattere il Covid “Oggi ci lascia Alfonso Durante – ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono tantissimi i medici e gli infermieri che in Italia, nonostante il loro status da pensionati, hanno voluto contribuire con le proprie conoscenze e nelle loro possibilità alla lotta al Corona. Un’emergenza che ha travolto gli ospedali durante la prima ondata e che li sta mettendo a dura prova ora, durante la seconda. Ospedali con terapie intensive al collasso dove il personale è carente e necessario. Tra coloro che, da volontari, aveva voluto contribuire alla battaglia contro il nemico inesistente c’era Alfonso Durante, un exin pensione che èsulle ambulanze dove, presumibilmente, ha contratto ilche lo ha ucciso. Exin pensione torna aperil“Oggi ci lascia Alfonso Durante – ...

