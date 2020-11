Napoli | morto per coronavirus il sindaco di Melito Antonio Amente

(Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI – E’ deceduto, dopo il ricovero in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di salute dovute al covid-19, il sindaco di Melito, nel napoletano, Antonio Amente.

E’ deceduto, dopo il ricovero in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di salute dovute al covid-19, il sindaco di Melito, nel napoletano, Antonio Amente. Nato nella stessa Melito il 22 giugno de ...Lutto a Melito, morto il sindaco Antonio Amente per covid. Il primo cittadino è deceduto in ospedale. Lo stesso sindaco, lo scorso 11 novembre, con un post su facebook aveva informato ...