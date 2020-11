Napoli-Milan, Kessie ha perso un dente dopo la gomitata di Politano (Di lunedì 23 novembre 2020) Particolare imprevisto per Franck Kessie durante Napoli-Milan, posticipo dell’ottava giornata di Serie A che ha visto i rossoneri sbancare il San Paolo per 3-1. Il centrocampista infatti ha rimediato in un contrasto una gomitata da Matteo Politano: il risultato dello scontro, secondo quanto riportato da Milan Tv, sarebbe stato la perdita di un dente. Un problema sicuramente fastidioso per Kessie, che in queste ore ha ricevuto le cure del caso dal dentista. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Particolare imprevisto per Franckdurante, posticipo dell’ottava giornata di Serie A che ha visto i rossoneri sbancare il San Paolo per 3-1. Il centrocampista infatti ha rimediato in un contrasto unada Matteo: il risultato dello scontro, secondo quanto riportato daTv, sarebbe stato la perdita di un. Un problema sicuramente fastidioso per, che in queste ore ha ricevuto le cure del caso dal dentista. SportFace.

