Napoli, l'Anm sospende gli abbonamenti gratuiti per gli studenti (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oltre al danno, la beffa. l'Anm, l'azienda del trasporto cittadino napoletano, ha dato comunicazione che gli abbonamenti gratuiti per gli studenti per l'anno scolastico 2020/21 sono sospesi fino alla ripresa delle lezioni. l'Anm comunica che gli studenti in possesso dell'abbonamento verranno considerati sprovvisti di titolo di viaggio e sanzionati. ??? ATTENZIONE! La validità dell'abbonamento gratuito studenti per l'anno scolastico 2020/2021 é sospesa fino alla ripresa delle lezioni. I trasgressori verranno considerati sprovvisti di titolo di viaggio e sanzionati. pic.twitter.com/fVMJUuQPbV — Anm – Napoli (@anmNapoli) November 23, 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

