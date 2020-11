Napoli | Koulibaly “sparito” con i big Lo attende un nuovo esame

(Di lunedì 23 novembre 2020) Kalidouè il giocatore più rappresentativo del, lo dicono i fatti. Il difensore senegalese è il più pagato in termini d’ingaggio, lo stipendio con i bonus sfiora i 7 milioni di euro e ilper trattenerlo ha fatto dei sacrifici. Nell’estate del 2018, dopo la stagione dei 91 punti, De Laurentiis ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : 'IBRAHIMOVIC si infila e la mette all'angolino?' ? Al 20' Milan in vantaggio: gran pallone di Theo Hernandez dalla… - DukeFleedGo : Sta venendo fuori un incredibile sgambetto di Donnarumma su Koulibaly mai mostrato ieri in tv. Rigore senza ombra d… - AzzurrissimoTwi : RT @AzzurrissimoTwi: ?? PISTA! Pistocchi: “Koulibaly senza Albiol ha perso una guida, Napoli poco attento” - - NapoliOnly : Analisi post partita Napoli-Milan Pessima prestazione, errori arbitrali a parte. #NapoliMilan #Ibrahimovic #Meret… - LePortinaie : Koulibaly seriamente imbarazzante, indietreggia troppo e male, staccandosi da Ibra e permettendogli di poterlo anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

Se guardate e riguardate l'azione con cui Ibrahimovic va in gol, il primo, contro il Napoli, vedrete Koulibaly - uno dei più forti difensori del campionato - retrocedere verso la sua porta mentre Theo ...Pensieri liberi – La partita Napoli-Milan, giocata ieri sera al San Paolo, era attesissima, per tutta una serie di motivi. Anzitutto, doveva dare delle importanti indicazioni per le ambizioni di verti ...