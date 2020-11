“My America”: il sogno americano e la giustizia sociale – TFF38 (Di lunedì 23 novembre 2020) Presentato al Torino Film Festival nella sezione fuori concorso/doc: “My America“, viaggio “coast to coast” storico, politico e culturale focalizzato sull’indifferenza nella civiltà del “melting pot“, scritto e diretto da Barbara Cupisti (“Madri“, “Fratelli e Sorelle” e la trilogia “Esuli“) e prodotto da Sandro Bartolozzi, con il patrocinio del Robert F. Kennedy Human Rights. Gli Stati Uniti sono un simbolo di libertà, il grande esperimento sociale formato da principi di democrazia, uguaglianza e ricerca della felicità, ma questo ideale di prosperità e libertà individuale riflette la vita di tutti i cittadini americani? Il documentario “My America” racconta, con la viva voce della sua regista, il malessere sociale ma anche la capacità e la determinazione di cittadini comuni, attivisti di base, che cercano di sfidare e riparare la fibra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Presentato al Torino Film Festival nella sezione fuori concorso/doc: “My America“, viaggio “coast to coast” storico, politico e culturale focalizzato sull’indifferenza nella civiltà del “melting pot“, scritto e diretto da Barbara Cupisti (“Madri“, “Fratelli e Sorelle” e la trilogia “Esuli“) e prodotto da Sandro Bartolozzi, con il patrocinio del Robert F. Kennedy Human Rights. Gli Stati Uniti sono un simbolo di libertà, il grande esperimentoformato da principi di democrazia, uguaglianza e ricerca della felicità, ma questo ideale di prosperità e libertà individuale riflette la vita di tutti i cittadini americani? Il documentario “Myracconta, con la viva voce della sua regista, il malesserema anche la capacità e la determinazione di cittadini comuni, attivisti di base, che cercano di sfidare e riparare la fibra ...

sfiorata82 : RT @torinofilmfest: #TFF38 LE CONFERENZE STAMPA DI LUNEDI 23 NOVEMBRE h 10.30 EZIO GRIBAUDO, h 11 CASA DE ANTIGUIDADES, h 11.30 1974 1979.… - sfiorata82 : RT @torinofilmfest: #TFF38 TUTTI I FILM DI OGGI su - sfiorata82 : RT @mymovies: My America, l'altra faccia del sogno americano in un'inchiesta dal basso. Violenza armata, povertà, politiche antimigratorie,… - mymovies : My America, l'altra faccia del sogno americano in un'inchiesta dal basso. Violenza armata, povertà, politiche antim… - mixborghi : RT @torinofilmfest: #TFF38 TUTTI I FILM DI OGGI su -

Ultime Notizie dalla rete : “My America” Analisi Covid-19 sul mercato Estrone: quota, crescita e dimensioni entro il 2030 Genova Gay