Moviola Napoli-Milan, Gazzetta: cartellino affrettato su Bakayoko! Gomitata Ibra almeno da giallo (Di lunedì 23 novembre 2020) Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la direzione di gara dell'arbitro Valeri. Ecco la Moviola della rosea. Moviola Napoli-Milan 1-3 Gazzetta Gomitata Ibrahimovic Koulibaly, Moviola Gazzetta In una partita tutt'altro che semplice Valeri perde il controllo dei cartellini. Al 16' il giallo a Bakayoko sembra affrettato, il fischietto ... Leggi su calcionapoli24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Ultimissime calcio- L'edizione odierna delladello Sport analizza la direzione di gara dell'arbitro Valeri. Ecco ladella rosea.1-3himovic Koulibaly,In una partita tutt'altro che semplice Valeri perde il controllo dei cartellini. Al 16' ila Bakayoko sembra, il fischietto ...

