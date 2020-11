Movimento 5 Stelle, dalla governance collegiale alle alleanze con altri partiti: ecco il documento degli Stati generali (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal passaggio a una governance collegiale al via libera in casi «eccezionali» ad alleanze con altre forze politiche: sono due dei punti cardine del documento di sintesi degli Stati generali del Movimento 5 Stelle, pubblicato oggi, 23 novembre, sul Blog. «I contenuti del documento saranno sottoposti, per parti separate, al voto dell’assemblea degli iscritti sulla piattaforma Rousseau», ha commentato il capo politico ad interim Vito Crimi. Sulla questione della governance, il documento prevede di «trasferire le funzioni oggi attribuite al capo politico ad un organo collegiale, che combini rapidità ed efficienza nell’azione politica». Si attribuiscono ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal passaggio a unaal via libera in casi «eccezionali» adanze con altre forze politiche: sono due dei punti cardine deldi sintesidel, pubblicato oggi, 23 novembre, sul Blog. «I contenuti delsaranno sottoposti, per parti separate, al voto dell’assembleaiscritti sulla piattaforma Rousseau», ha commentato il capo politico ad interim Vito Crimi. Sulla questione della, ilprevede di «trasferire le funzioni oggi attribuite al capo politico ad un organo, che combini rapidità ed efficienza nell’azione politica». Si attribuiscono ...

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Le tante assonanze tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle Corriere Delle Alpi M5S: Crimi, 'dotarsi di organizzazione e regole all'altezza, al voto documento Stati generali'

M5S, i ministri rinnegano Rousseau. E aprono al finanziamento pubblico

La guerra interna al M5S sta portando verso una spaccatura. Intanto dagli Stati generali arriva la proposta del ritorno al 2xmille ...

