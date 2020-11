Motomondiale 2021, pubblicata l’entry-list provvisoria. Lorenzo Savadori in MotoGP con Aprilia, lo Sky Racing Team VR46 lascia la Moto3 (Di lunedì 23 novembre 2020) Si va verso una definizione sempre più precisa delle griglie di partenza delle tre categorie del Motomondiale. Calato il sipario sul 2020, purtroppo condizionato dalla pandemia globale, si volge lo sguardo a quel che sarà e sul sito ufficiale (MotoGP.com) sono state comunicate le entry-list provvisorie delle tre classi dell’anno venturo. Nella classe regina l’unico nodo da sciogliere riguarda chi sarà il compagno di squadra nel box Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Al momento, il centauro citato è Lorenzo Savadori, tester della Casa di Noale, che si è cimentato anche nelle ultime uscite in top-class. Nella media cilindrata i giochi sono fatti nella maggior parte dei casi. Le ufficialità che mancano riguardano l’EG 0,0 Marc VDS, ma non ci dovrebbero essere stravolgimenti rispetto ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Si va verso una definizione sempre più precisa delle griglie di partenza delle tre categorie del. Calato il sipario sul 2020, purtroppo condizionato dalla pandemia globale, si volge lo sguardo a quel che sarà e sul sito ufficiale (.com) sono state comunicate le entry-provvisorie delle tre classi dell’anno venturo. Nella classe regina l’unico nodo da sciogliere riguarda chi sarà il compagno di squadra nel boxdello spagnolo Aleix Espargaró. Al momento, il centauro citato è, tester della Casa di Noale, che si è cimentato anche nelle ultime uscite in top-class. Nella media cilindrata i giochi sono fatti nella maggior parte dei casi. Le ufficialità che mancano riguardano l’EG 0,0 Marc VDS, ma non ci dovrebbero essere stravolgimenti rispetto ...

