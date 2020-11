MotoGP 2021: il calendario provvisorio della prossima stagione, le date delle gare (Di lunedì 23 novembre 2020) Il calendario provvisorio del Motomondiale 2020. Dopo la particolare stagione appena terminata, che ha visto trionfare Joan Mir in MotoGP, il campionato delle due ruote è pronto a ripartire con una programmazione normale. Si comincia a fine marzo a Losail, in Qatar, mentre la prima tappa europea sarà in Spagna col GP di Jerez. Si chiude a metà novembre a Valencia. Da definire una tappa che sarà disputata in un circuito tra Portogallo, Indonesia e Russia. IL calendario provvisorio 28 marzo 2021 – Gran Premio del Qatar 11 aprile 2021 – Gran Premio d’Argentina 18 aprile 2021 – Gran Premio degli Stati Uniti 2 maggio 2021 – Gran Premio di Spagna 16 maggio 2021 – Gran Premio di Francia 30 ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Ildel Motomondiale 2020. Dopo la particolareappena terminata, che ha visto trionfare Joan Mir in, il campionatodue ruote è pronto a ripartire con una programmazione normale. Si comincia a fine marzo a Losail, in Qatar, mentre la prima tappa europea sarà in Spagna col GP di Jerez. Si chiude a metà novembre a Valencia. Da definire una tappa che sarà disputata in un circuito tra Portogallo, Indonesia e Russia. IL28 marzo– Gran Premio del Qatar 11 aprile– Gran Premio d’Argentina 18 aprile– Gran Premio degli Stati Uniti 2 maggio– Gran Premio di Spagna 16 maggio– Gran Premio di Francia 30 ...

