Morto di Covid a 19 anni, si spegne giovane promessa del wrestling. La madre: 'Era in salute' (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Covid non guarda in faccia nessuno, nemmeno i giovani. Sebbene la malattia sia più letale nei soggetti più anziani, rimane una minaccia per tutte le età. Anche i più giovani possono morire di ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilnon guarda in faccia nessuno, nemmeno i giovani. Sebbene la malattia sia più letale nei soggetti più anziani, rimane una minaccia per tutte le età. Anche i più giovani possono morire di ...

fattoquotidiano : Antonio Casillo, il chirurgo estetico che a marzo aveva scelto la battaglia in corsia: morto al Covid Hospital di B… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - chetempochefa : 'Il nostro Lucianone non ce l’ha fatta. Un gigante di più di 2 metri, uno degli angeli del San Filippo, intento a c… - vabeneokay : @deadiscordiaa -su un 20 enne del suo paese che era morto di covid - AnimacciaMia : @edy8 @Massimo53502343 @petergomezblog @fattoquotidiano È morto de covid. Se sapeva poche ore dopo la diffusione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Covid a Napoli, morto nel bagno del Cardarelli: c’è la svolta, primi nomi nel mirino... Il Mattino Covid-19, il monito del Sindaco di Lanuvio: “Non molliamo ora! Una disattenzione può generare morti”

Nelle scorse ore il Primo cittadino di Lanuvio, Luigi Galieti, nella doppia veste di Sindaco e Medico di famiglia, è tornato ad aggiornare i suoi concittadini sulla propagazione del Covid-19. Lo ha fa ...

Report: le incertezze del governo sul Covid alimentano le fake news

Una comunicazione poco chiara da parte del governo e dell’istituto di sanità RIVM ha favorito lo sviluppo delle teorie complottiste sul coronavirus, ha detto un ufficio governativo istituito per anali ...

Nelle scorse ore il Primo cittadino di Lanuvio, Luigi Galieti, nella doppia veste di Sindaco e Medico di famiglia, è tornato ad aggiornare i suoi concittadini sulla propagazione del Covid-19. Lo ha fa ...Una comunicazione poco chiara da parte del governo e dell’istituto di sanità RIVM ha favorito lo sviluppo delle teorie complottiste sul coronavirus, ha detto un ufficio governativo istituito per anali ...