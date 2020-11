Morta carbonizzata | termocoperta innesca tremendo incendio

RedazioneLaNews : #Milano Milano, incendio dalla termocoperta: donna muore carbonizzata nel letto tra le fiamme - MutiLeonilde : RT @leggoit: Milno, termocoperta si incendia: donna morta carbonizzata nel suo letto - leggoit : Milno, termocoperta si incendia: donna morta carbonizzata nel suo letto - il_Maggiore : @DeaDCeLL77 Ed è subito morta carbonizzata. -

Ultime Notizie dalla rete : Morta carbonizzata

Quando la badante si è accorta di quello che stava succedendo, ormai era tardi. L'allarme e l'immediato intervento dei soccorritori, purtroppo, non sono serviti per evitare il peggio. Dramma nella not ...Una donna di 99 anni è morta carbonizzata nel suo letto questa notte in un appartamento a Milano. La donna avrebbe compiuto 100 anni a maggio.