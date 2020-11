Morcone lancia #Liberediessere | la campagna social contro la violenza di genere

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti. A darne notizia sono il sindaco Luigino Ciarlo e l’assessore alle Pari Opportunità Giulia Ocone. Che scrivono: “Donne violate, abusate, maltrattate, umiliate per il solo fatto di essere donne. Donne considerate inferiori, deboli, oggetti da possedere e da manipolare. Donne che vogliono essere madri senza dover rinunciare al proprio posto di lavoro. Donne che sognano una vita priva die discriminazioni, donne che vogliono sentirsi “libere di essere” donne. È a tutte loro che è dedicato il 25 novembre, durante il quale ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale donne. Non una celebrazione né una ricorrenza, ma un momento per ribadire la propria contrarietà ad ogni forma die di discriminazione di. Un momento per ...