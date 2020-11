Monica Vitti 89 anni, da quasi vent’anni vive accudita dal marito a causa di una malattia (Di lunedì 23 novembre 2020) Monica Vitti c’è. Dicevano che la malattia se l’era portata via anni fa, ma non è vero. È a casa sua, accudita con amore dal marito Roberto Russo. È in libreria, in un libro di Eleonora Marangoni, E siccome lei, edito da Feltrinelli. È nei suoi film che non ci stanchiamo di rivedere. «È la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica vive isolata, fuori dalla realtà» diceva Russo al Corriere della Sera qualche settimana fa, quando Monica ha compiuto 89 anni. La Vitti e Russo si erano sposati nel 2000 a Roma, dopo quasi trent’anni di convivenza e qualche anno prima che la ... Leggi su aciclico (Di lunedì 23 novembre 2020)c’è. Dicevano che lase l’era portata viafa, ma non è vero. È a casa sua,con amore dalRoberto Russo. È in libreria, in un libro di Eleonora Marangoni, E siccome lei, edito da Feltrinelli. È nei suoi film che non ci stanchiamo di rivedere. «È la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero cheisolata, fuori dalla realtà» diceva Russo al Corriere della Sera qualche settimana fa, quandoha compiuto 89. Lae Russo si erano sposati nel 2000 a Roma, dopotrent’di connza e qualche anno prima che la ...

