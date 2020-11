Mkhitaryan come Kasparov: muove le pedine nel gioco giallorosso (Di lunedì 23 novembre 2020) Henrikh Mkhitaryan è il protagonista della Roma in questo inizio di stagione. Da gennaio, l’armeno si è caricato la squadra sulle spalle diventando insostituibile L’ottavo turno della Serie A conferma che Milan, Sassuolo e Roma non sono solo le sorprese di questo inizio di stagione, ma solide realtà del nostro campionato. Sorprende la crescita costante dei giallorossi, trascinati dal giocatore più in forma del momento, Mkhitaryan. Dopo un avvio di stagione stentato, l’armeno non si è più fermato, affermandosi come elemento chiave dello scacchiere di Fonseca. Già nella passata stagione l’attaccante si era dimostrato un giocatore Inn grado non solo di fare gol, ma anche di creare gioco e occasioni per i compagni. Nelle sue prime 30 partite in Serie A, Mkhitaryan ha preso parte a 23 gol dei giallorossi, ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Henrikhè il protagonista della Roma in questo inizio di stagione. Da gennaio, l’armeno si è caricato la squadra sulle spalle diventando insostituibile L’ottavo turno della Serie A conferma che Milan, Sassuolo e Roma non sono solo le sorprese di questo inizio di stagione, ma solide realtà del nostro campionato. Sorprende la crescita costante dei giallorossi, trascinati dal giocatore più in forma del momento,. Dopo un avvio di stagione stentato, l’armeno non si è più fermato, affermandosielemento chiave dello scacchiere di Fonseca. Già nella passata stagione l’attaccante si era dimostrato un giocatore Inn grado non solo di fare gol, ma anche di crearee occasioni per i compagni. Nelle sue prime 30 partite in Serie A,ha preso parte a 23 gol dei giallorossi, ...

