Mission Impossible 7 - Tom Cruise a Roma con una Fiat 500 gialla - VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Nonostante l'emergenza coronavirus continui a flagellare l'Italia, a Roma proseguono le riprese del film Mission Impossible 7. La Capitale è stata infatti scelta per girare diverse scene dell'ultimo capitolo della saga dell'agente speciale Ethan Hunt, come sempre interpretato da Tom Cruise. Dopo le immagini della BMW Serie 3 della Polizia ai Fori Imperiali, nelle scorse ore il cast è stato avvistato in Piazza di Spagna alle prese con degli esemplari della Fiat 500 degli anni Cinquanta e con un mezzo blindato dell'Esercito Italiano, un Iveco Lince. Prototipo per le evoluzioni. Come si può vedere da queste foto e dai VIDEO pubblicati sui social, nell'abitacolo del Cinquino giallo sono presenti Tom Cruise e Hayley Atwell, che si esibiscono in testacoda e passaggi a tutta ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 novembre 2020) Nonostante l'emergenza coronavirus continui a flagellare l'Italia, aproseguono le riprese del film7. La Capitale è stata infatti scelta per girare diverse scene dell'ultimo capitolo della saga dell'agente speciale Ethan Hunt, come sempre interpretato da Tom. Dopo le immagini della BMW Serie 3 della Polizia ai Fori Imperiali, nelle scorse ore il cast è stato avvistato in Piazza di Spagna alle prese con degli esemplari della500 degli anni Cinquanta e con un mezzo blindato dell'Esercito Italiano, un Iveco Lince. Prototipo per le evoluzioni. Come si può vedere da queste foto e daipubblicati sui social, nell'abitacolo del Cinquino giallo sono presenti Tome Hayley Atwell, che si esibiscono in testacoda e passaggi a tutta ...

SkyTG24 : Tom Cruise torna a Roma per le riprese di Mission Impossible 7 - dinoadduci : Mission Impossible 7 - Tom Cruise a Roma con una Fiat 500 gialla - VIDEO - Basarab_ : Nel prossimo mission impossible ci sarà un americanazzo che sgomma in 500, in piazza di Spagna, probabilmente nella… - lccatt : RT @Quintomioo: Paolo Scaroni in Mission impossible Operazione Nuovo Stadio Milano - simonebra85 : RT @Quintomioo: Paolo Scaroni in Mission impossible Operazione Nuovo Stadio Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Mission Impossible Tom Cruise torna a Roma per le riprese di Mission Impossible 7 Sky Tg24 Tom Cruise a Roma con una Fiat 500 gialla - VIDEO

Per le riprese del film sono stati utilizzati dei prototipi del Cinquino degli anni Cinquanta aggiornati con un motore elettrico ...

Roma, i testa coda di Tom Cruise fra piazza di Campitelli e via dei Funari

Proseguono le riprese di "Mission Impossible 7- Lybra" nel centro della Capitale: dopo piazza di Spagna domenica riprese fra piazza Margana e piazza ...

Per le riprese del film sono stati utilizzati dei prototipi del Cinquino degli anni Cinquanta aggiornati con un motore elettrico ...Proseguono le riprese di "Mission Impossible 7- Lybra" nel centro della Capitale: dopo piazza di Spagna domenica riprese fra piazza Margana e piazza ...