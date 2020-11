Miozzo (Cts): «Riapriamo la scuola o per i ragazzi sarà un massacro. Vaccino? Lo farò» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Sono le indicazioni di Onu e Unicef. Non ci si rende conto del disastro che si sta consumando nelle giovani generazioni» Leggi su corriere (Di lunedì 23 novembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Sono le indicazioni di Onu e Unicef. Non ci si rende conto del disastro che si sta consumando nelle giovani generazioni»

TgLa7 : #Covid Miozzo (Cts): sanzioni per assembramenti shopping Natale, se no salta tutto e a gennaio avremo la terza onda… - RaiNews : #Coronavirus, il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per #Natale o terza ondata a gennaio. Controlli e sa… - alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - alcinx : RT @Corriere: Covid, parla Miozzo (Cts): «La scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro» - RaffaeleFerro7 : RT @Corriere: Covid, parla Miozzo (Cts): «La scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro» -