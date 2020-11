Milano Monza Open Air Motor Show - Le nuove date del Salone allaperto (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le varie posticipazioni dovute all'emergenza coronavirus, il Milano Monza Open Air Motor Show ha ora delle nuove date: gli organizzatori, infatti, hanno comunicato che la kermesse si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021. Le modalità non cambiano. Il Salone, come già noto, sarà caratterizzato dalla presentazione di numerose anteprime assolute, che avranno come cornice le vie e le piazze di Milano, oltre all'Autodromo di Monza. Saranno presenti oltre 50 Case automobilistiche e ogni vettura o moto esposta sarà affiancata da un QR code che, scannerizzato con lo smartphone, darà accesso alla pagina riservata a quel modello, con la scheda tecnica, le immagini, i video e il link per richiedere maggiori informazioni. Dall'11 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le varie posticipazioni dovute all'emergenza coronavirus, ilAirha ora delle: gli organizzatori, infatti, hanno comunicato che la kermesse si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021. Le modalità non cambiano. Il, come già noto, sarà caratterizzato dalla presentazione di numerose anteprime assolute, che avranno come cornice le vie e le piazze di, oltre all'Autodromo di. Saranno presenti oltre 50 Case automobilistiche e ogni vettura o moto esposta sarà affiancata da un QR code che, scannerizzato con lo smartphone, darà accesso alla pagina riservata a quel modello, con la scheda tecnica, le immagini, i video e il link per richiedere maggiori informazioni. Dall'11 ...

