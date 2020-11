Milano: in stazione Rogoredo con mazza da baseball, arrestato ricercato (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino filippino di 28 anni, ricercato e sorpreso nella stazione ferroviaria di Rogoredo in possesso di una mazza da baseball in metallo. Il 38enne, colpito da un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte D'Appello di Roma, si aggirava per la stazione con la mazza da baseball agganciata allo zaino. Durante gli accertamenti, è emerso che l'uomo era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora nel comune di Castelfranco Emilia, è stato denunciato e portato nel carcere di San Vittore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 nov. (Adnkronos) - La polizia haun cittadino filippino di 28 anni,e sorpreso nellaferroviaria diin possesso di unadain metallo. Il 38enne, colpito da un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte D'Appello di Roma, si aggirava per lacon ladaagganciata allo zaino. Durante gli accertamenti, è emerso che l'uomo eraper l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora nel comune di Castelfranco Emilia, è stato denunciato e portato nel carcere di San Vittore.

Affaritaliani : Rogoredo, gira in stazione con mazza da baseball: arrestato - pitonzo_alfredo : @mimmopesce1 @QSVS_Official Scendere stazione di Sixteen Saint John ( Sesto San Giovanni) Milano... Capolinea per i… - GiornaleLORA : Gira per la stazione di Milano Rogoredo con una mazza da baseball. Arrestato dalla Polizia perché ricercato - DemetrioRando : @poliziadistato alla stazione di milano centrale regna anarchia e caos...ogni sera una rissa? Qualcuno se ne è accorto? - 1Dthanktoexist : RT @IlFrasariodUrso: In un luogo vicino alla stazione di milano c’è una scalinata nascosta e sotto si apre un mondo #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Milano stazione Investito da un treno, piede amputato a un operaio: circolazione bloccata per ore BresciaToday Si aggira con una mazza da baseball alla stazione di Rogoredo: arrestato

Dai controlli è emerso che l'uomo era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora ...

Operaio investito a Treviglio: circolazione ferroviaria in tilt per alcune ore tra Milano e Brescia

Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre si è verificato un incidente sul lavoro e un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito.

Dai controlli è emerso che l'uomo era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora ...Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre si è verificato un incidente sul lavoro e un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito.