Milano, i medici che offrono consulenza gratuita ai positivi a rischio: “Servizio per chi si sente abbandonato dal sistema sanitario” (Di lunedì 23 novembre 2020) C’è un’Italia che vive aggrappata a un saturimetro. Si tratta di una parte degli oltre 800mila attualmente positivi, quella che combatte la battaglia contro il Covid tra le mura di casa e preoccupa le strutture ospedaliere che potrebbero essere chiamate a ricoverarli. Lo strumento che misura il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue è l’unico a permettere una gestione oggettiva delle cure domiciliari e di segnalare per tempo la necessità di un ricovero. “Ma diventa un’arma spuntata se poi il tuo medico non risponde al telefono, se non hai nessuno a cui riferire che i valori sono cambiati, magari in peggio”. Quella di Alessandro Lanzani, medico dello sport a Milano, è una constatazione tanto semplice quanto amara. Con l’attività sospesa a causa dell’epidemia, Lanzani ha messo insieme un gruppo di medici per offrire consulti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) C’è un’Italia che vive aggrappata a un saturimetro. Si tratta di una parte degli oltre 800mila attualmente, quella che combatte la battaglia contro il Covid tra le mura di casa e preoccupa le strutture ospedaliere che potrebbero essere chiamate a ricoverarli. Lo strumento che misura il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue è l’unico a permettere una gestione oggettiva delle cure domiciliari e di segnalare per tempo la necessità di un ricovero. “Ma diventa un’arma spuntata se poi il tuo medico non risponde al telefono, se non hai nessuno a cui riferire che i valori sono cambiati, magari in peggio”. Quella di Alessandro Lanzani, medico dello sport a, è una constatazione tanto semplice quanto amara. Con l’attività sospesa a causa dell’epidemia, Lanzani ha messo insieme un gruppo diper offrire consulti ...

I padiglioni della Fiera di Bergamo oggi sono tornati a trasformarsi in reparti, ma tra l’estate e l’inizio dell’autunno erano ambulatori dove si studiavano le conseguenze del Covid-19 sui reduci dell ...

Covid: il primo hotspot debutta fra le polemiche

A Pioltello si potrà fare il tampone molecolare a chi arriva in auto nel parcheggio del polo sanitario. Sotto accusa sono finiti i costi ...

