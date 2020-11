Milan, tegola Ibrahimovic: così Pioli sostituirà lo svedese (Di lunedì 23 novembre 2020) Per sopperire all’assenza di Ibrahimovic per infortunio, i tecnici del Milan Pioli e Bonera stanno pensando a Rebic centravanti Ante Rebic potrebbe essere l’uomo designato a sostituire Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di centravanti per le prossime 4 settimane. L’attaccante croato del Milan, solitamente utilizzato sull’esterno sinistro, sarà dirottato come punta centrale “staffettando” con Lorenzo Colombo. Al posto di Rebic sulla sinistra toccherà a Jens Petter Hauge confermarsi dopo lo splendido gol (il secondo stagionale) messo a segno ieri sera al San Paolo in attesa del rientro di Rafael Leao. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Per sopperire all’assenza diper infortunio, i tecnici dele Bonera stanno pensando a Rebic centravanti Ante Rebic potrebbe essere l’uomo designato a sostituire Zlatannel ruolo di centravanti per le prossime 4 settimane. L’attaccante croato del, solitamente utilizzato sull’esterno sinistro, sarà dirottato come punta centrale “staffettando” con Lorenzo Colombo. Al posto di Rebic sulla sinistra toccherà a Jens Petter Hauge confermarsi dopo lo splendido gol (il secondo stagionale) messo a segno ieri sera al San Paolo in attesa del rientro di Rafael Leao. Leggi su Calcionews24.com

