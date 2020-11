Milan: lesione coscia per Ibra,controllo fra 10 giorni (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - MilanO, 23 NOV - lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra: è la diagnosi dell'infortunio rimediato ieri sera da Zlatan Ibrahimovic nella sfida contro il Napoli, come fa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) -O, 23 NOV -al muscolo bicipite femorale dellasinistra: è la diagnosi dell'infortunio rimediato ieri sera da Zlatanhimovic nella sfida contro il Napoli, come fa ...

