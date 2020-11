Milan, lesione al bicipite femorale per Ibrahimovic: nuovi esami tra 10 giorni (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli esami a cui si è sottoposto oggi Zlatan Ibrahimovic, dopo il successo sul Napoli, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra stando a quanto riporta Sky Sport. Il giocatore sarà rivalutato tra 10 giorni e verranno svolti nuovi esami. Lo svedese salterà sicuramente le partite con Lille e Fiorentina, resta comunque molto difficile il rientro per il Celti e la Sampdoria nella prima settimana di dicembre. #Milan confermata lesione muscolare per @Ibra official, tra 10 giorni lo svedese farà un nuovo esame di controllo @acMilan @SkySport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) November 23, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Glia cui si è sottoposto oggi Zlatan, dopo il successo sul Napoli, hanno evidenziato unaaldella coscia sinistra stando a quanto riporta Sky Sport. Il giocatore sarà rivalutato tra 10e verranno svolti. Lo svedese salterà sicuramente le partite con Lille e Fiorentina, resta comunque molto difficile il rientro per il Celti e la Sampdoria nella prima settimana di dicembre. #confermatamuscolare per @Ibra official, tra 10lo svedese farà un nuovo esame di controllo @ac@SkySport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) November 23, 2020 L'articolo ilNapolista.

