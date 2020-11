Milan, inchiesta di Report: il mistero Elliott e i vermi nell’ufficio di Yonghong Li (Di martedì 24 novembre 2020) Continua l’inchiesta di Report sulla proprietà del Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Eliott e alcuni particolari su Yonghong Li Continua l’inchiesta di Report sulla situazione societaria in casa Milan e i reali proprietari del club rossonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Elliott da Milannews24. La trasmissione, poi, si è anche occupata di Yonghong Li e di un particolare nel suo ufficio: solo cartacce e vermi per l’imprenditore cinese. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Continua l’disulla proprietà del. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Eliott e alcuni particolari suLi Continua l’disulla situazione societaria in casae i reali proprietari del club rossonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti sudanews24. La trasmissione, poi, si è anche occupata diLi e di un particolare nel suo ufficio: solo cartacce eper l’imprenditore cinese. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA Leggi su Calcionews24.com

