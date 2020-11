Milan, ansia per l’infortunio di Ibrahimovic: a rischio l’Europa League contro il Lille e la sfida contro la Fiorentina? (Di lunedì 23 novembre 2020) ansia Milan dopo la sfida contro i partenopei.Durante la sfida contro il Napoli di domenica 22 novembre, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dello stadio "San Paolo" anzitempo. Al minuto 79, infatti, il centravanti svedese si è accasciato al suolo toccandosi la parte posteriore della coscia. Le prime indiscrezioni, al termine dell'incontro con i campani, hanno riportato di un problema al bicipite femorale. Nella giornata odierna, così come riporta l'edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero teme uno stiramento al flessore della coscia sinistra: chiaramente si è in attesa degli esami strumentali, anche se l'esito potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020)dopo lai partenopei.Durante lail Napoli di domenica 22 novembre, Zlatanha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dello stadio "San Paolo" anzitempo. Al minuto 79, infatti, il centravanti svedese si è accasciato al suolo toccandosi la parte posteriore della coscia. Le prime indiscrezioni, al termine dell'incon i campani, hanno riportato di un problema al bicipite femorale. Nella giornata odierna, così come riporta l'edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero teme uno stiramento al flessore della coscia sinistra: chiaramente si è in attesa degli esami strumentali, anche se l'esito potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il ...

