“Mi chiedete tutti come faccio a festeggiare col Covid”: il messaggio di Lewis Hamilton sul valore della famiglia (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quando mi chiedono come festeggio, io rispondo così: con una vita da celebrare e una famiglia con cui passare il tempo. Ecco come festeggio”. Lewis Hamilton è fresco vincitore del settimo mondiale di Formula Uno, al pari di Michael Schumacher, ma per via delle misure anti-Covid non ha potuto festeggiare in modo tradizionale il suo ennesimo trionfo. Sui social, tuttavia, il pilota inglese ha pubblicato un video in cui gioca a tennis col padre (“gli ho insegnato lo slice – spiega – e adesso che ha imparato a farlo oggi mi ha battuto”) e col quale ha trasmesso un importante messaggio sul valore della famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quando mi chiedonofesteggio, io rispondo così: con una vita da celebrare e unacon cui passare il tempo. Eccofesteggio”.è fresco vincitore del settimo mondiale di Formula Uno, al pari di Michael Schumacher, ma per via delle misure anti-Covid non ha potutoin modo tradizionale il suo ennesimo trionfo. Sui social, tuttavia, il pilota inglese ha pubblicato un video in cui gioca a tennis col padre (“gli ho insegnato lo slice – spiega – e adesso che ha imparato a farlo oggi mi ha battuto”) e col quale ha trasmesso un importantesul. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

