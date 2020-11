"Mezza dose con richiamo, efficace al 90%". Vaccino italiano, un pesantissimo annuncio: il virus sta per sparire? (Di lunedì 23 novembre 2020) Una Mezza dose di Vaccino subito con un richiamo di un'altra dose dopo un mese. Il Vaccino anti-Covid anglo-italiano, vale a dire Oxford-Astrazeneca-IRBM di Pomezia, sarà somministrato in questo modo. Ed è efficace al 90 per centro. L'annuncio ufficiale nelle prossime ore con una conferenza stampa indetta a Londra. E' terminata, da notizia in nostro possesso, la terza e ultima fase di sperimentazione con risultati positivi. L'efficacia particolare di questo Vaccino, attesissimo, è legata soprattutto agli anziani e alle persone fragili. Secondo le notizie in nostro possesso, che verranno confermate nella conferenza stampa inglese, inizialmente sarà somministrata una Mezza dose ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Unadisubito con undi un'altradopo un mese. Ilanti-Covid anglo-, vale a dire Oxford-Astrazeneca-IRBM di Pomezia, sarà somministrato in questo modo. Ed èal 90 per centro. L'ufficiale nelle prossime ore con una conferenza stampa indetta a Londra. E' terminata, da notizia in nostro possesso, la terza e ultima fase di sperimentazione con risultati positivi. L'efficacia particolare di questo, attesissimo, è legata soprattutto agli anziani e alle persone fragili. Secondo le notizie in nostro possesso, che verranno confermate nella conferenza stampa inglese, inizialmente sarà somministrata una...

RaiNews : L'efficacia del #oxfordvaccine - #AstraZeneca è pari al 90% con il regime ottimale di somministrazione, che prevede… - mante : Il vaccino AstraZeneca-Oxford (altresì definito da alcuni media nostrani come 'il vaccino italiano”) ha una efficac… - Filippo22011998 : @Miti_Vigliero @repubblica In realtà neanche tanto... Basta che venga sommistrata 1 dose e mezza e l'efficacia dive… - 1atnok : 'Curiosamente, l'efficacia è salita al 90% in un gruppo di volontari a cui è stata somministrata una mezza dose ini… - ProcessNamed : @GiacomoGorini Quanti eventi sono stati riscontrati nel regime con una dose e mezza (n=2741)? -