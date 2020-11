Meteo, le previsioni di martedì 24 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) L'anticiclone al Centro Nord garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte. Al Sud invece, in particolare sulla Calabria ionica e la Sicilia, continuerà a piovere almeno fino a mercoledì. Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti sui settori ionici di entrambe le regioni, e martedì anche su gran parte della Sicilia. Da mercoledì - giovedì torneranno le nebbie sulla pianura Padana. Le temperature risulteranno molto basse di notte, soprattutto al Nord dove in pianura si potranno avere estese brinate. Di giorno sono previste massime in aumento al Centro-Sud e sulle vallate alpine con valori superiori ai 15 C. Il tempo subirà un importante peggioramento a partire da venerdì 27 quando inizierà una nuova fase di maltempo a partire dal Nord Ovest e la Sardegna.Le previsioni al NordTempo in generale buono con spesse velature tra ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) L'anticiclone al Centro Nord garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte. Al Sud invece, in particolare sulla Calabria ionica e la Sicilia, continuerà a piovere almeno fino a mercoledì. Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti sui settori ionici di entrambe le regioni, eanche su gran parte della Sicilia. Da mercoledì - giovedì torneranno le nebbie sulla pianura Padana. Le temperature risulteranno molto basse di notte, soprattutto al Nord dove in pianura si potranno avere estese brinate. Di giorno sono previste massime in aumento al Centro-Sud e sulle vallate alpine con valori superiori ai 15 C. Il tempo subirà un importante peggioramento a partire da venerdì 27 quando inizierà una nuova fase di maltempo a partire dal Nord Ovest e la Sardegna.Leal NordTempo in generale buono con spesse velature tra ...

Forti temporali sulle coste ioniche siciliane e nella provincia di Reggio Calabria. Al Centro-Nord tempo sereno con possibili nebbia nelle pianure ...

“Non si è ancora esaurita del tutto la fase di instabilità sulle nostre estreme regioni meridionali; in questo inizio di settimana la Calabria e la Sicilia vedranno ulteriori rovesci anche forti, spec ...

