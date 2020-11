METEO Italia Parentesi anticiclonica | poi NUOVO MALTEMPO

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 23 novembre 2020)SINO AL 29 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Negli ultimi giorni ilha colpito duro all’estremo Sud, mentre sul resto d’prosegue un trend decisamente più asciutto. L’avvio dell’ultima settimana si presenta all’insegna dell’anticiclone tra Europa e gran parte della nostra Penisola, pur con delle insidie dure a morire sul Sud, ancora sui settori ionici. Il forte anticiclone si sta presentando in questa fase con una componente prettamente azzorriana, che vede clima diurno più mite, ma nei bassi strati si hanno ancora diffusi scenari d’inversione termica che si traducono in temperature minime molto basse con ulteriori gelate fino in pianura sul Nord. L’area di bassa pressione sopravvivrà ancora qualche giorno sul Basso Mediterraneo, non distante dalla Sicilia. ...