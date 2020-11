Messi e De Jong fuori dai convocati per Dinamo Kiev-Barcellona (Di lunedì 23 novembre 2020) Né Messi né De Jong . Il Barcellona sfiderà la Dinamo Kiev in Champions League senza i suoi due fuoriclasse, ma la scelta non è legata a nessun problema fisico. ' È arrivato il momento di far riposare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) Néné De. Ilsfiderà lain Champions League senza i suoi dueclasse, ma la scelta non è legata a nessun problema fisico. ' È arrivato il momento di far riposare ...

