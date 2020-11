Mercato Trieste | Raggi inaugura macchina mangia plastica

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Da oggi anche ildi via Chiana, nel Municipio II, ha la sua macchinettaper la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet. Arla stamani la sindaca di Roma, Virginia, che ha poi fatto un giro tra gli operatori del. “Questo e’ il secondo dei 17 ecocompattatori Coripet che arriveranno nei mercati rionali di Roma entro dicembre- ha spiegato- La scorsa settimana ne abbiamoto uno nelMagliana.” “L’iniziativa rientra nella campagna ‘Riciclami al… e sarai premiato!’ che prevede un incentivo: 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite. Un piccolo premio per chi tutela l’ambiente e ci aiuta a fare ...

Roma_H_24 : Mercato Trieste, questa la guida all'uso della nuova macchinetta mangia plastica - - Roma_H_24 : Mercato Trieste, la sindaca Raggi inaugura la nuova macchinetta mangia plastica - - Roma_H_24 : Mercato Trieste, questa la guida all'uso della nuova macchinetta mangia plastica - - 79_Alessio : RT @romatoday: Macchinette mangiaplastica anche al mercato rionale Trieste: ecco come funziona - Roma_H_24 : Mercato Trieste, la sindaca Raggi inaugura la nuova macchinetta mangia plastica - -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Trieste

romah24.com

La ripresa delle limitazioni conseguenti alla seconda ondata del Covid-19 ha di nuovo colpito il comparto della pesca regionale, in particolare in seguito ...Dopo il restauro da 2,3 milioni per l'ex sede della Borsa scatta l’iter per ospitare attività economiche e non ...