Meno restrizioni a Natale, il monito dell'Oms: "L'Europa rischia la terza ondata" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rischio è che si ripeta il boom di contagi di quest'estate. Insomma che l' alleggerimento delle restrizioni per salvare le feste di Natale , allo studio in Europa, possa essere un azzardo. L'Oms ha... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rischio è che si ripeta il boom di contagi di quest'estate. Insomma che l' alleggerimentoper salvare le feste di, allo studio in, possa essere un azzardo. L'Oms ha...

membi_yasi : RT @GazzettaDelSud: Meno restrizioni a #Natale, il monito dell'#Oms: 'L'#Europa rischia la terza ondata' #coronavirus - GazzettaDelSud : Meno restrizioni a #Natale, il monito dell'#Oms: 'L'#Europa rischia la terza ondata' #coronavirus… - Ascensione_xxy9 : @AndreyGromm @ScaltritiLab Diciamo che ho meno restrizioni e mi sento più al sicuro in Svezia che in Italia. Per al… - anamariposa29 : RT @Anto0671Lepre: ... servirebbero meno tramonti e più albe . Lo scatto è stato realizzato prima della restrizioni coronavirus . https:/… - honu17755302 : RT @Anto0671Lepre: ... servirebbero meno tramonti e più albe . Lo scatto è stato realizzato prima della restrizioni coronavirus . https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno restrizioni Meno restrizioni a Natale, il monito dell'Oms: "L'Europa rischia la terza ondata" Gazzetta del Sud LETTERA I numeri del Covid

Cari Italians, sono molto perplesso per come ci vengono comunicati i dati sull’andamento dell’epidemia, quanto meno nei notiziari RAI. Frasi senza senso come “Nuovo aumento dei contagi” e “Purtroppo a ...

Ecco il tampone meno invasivo e più veloce

Sono i test rapidi antigenici strumentali: processati da una macchina, danno il risultato in metà tempo rispetto ai molecolari ...

Cari Italians, sono molto perplesso per come ci vengono comunicati i dati sull’andamento dell’epidemia, quanto meno nei notiziari RAI. Frasi senza senso come “Nuovo aumento dei contagi” e “Purtroppo a ...Sono i test rapidi antigenici strumentali: processati da una macchina, danno il risultato in metà tempo rispetto ai molecolari ...