Melory Blasi è incinta | Ilary e Francesco Totti saranno presto zii bis

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’annuncio, come da rito, è stato dato via Instagram. Melory Blasi, la più piccola tra le sorelle di Ilary Blasi, ha reso pubblica la sua prima gravidanza. La trentenne, che il 2 luglio 2017 ha sposato il compagno di una vita, Tiziano Panicci, ha postato tra le Stories di Instagram una foto con il pancino scoperto e le mani del marito a formare un cuore intorno all’ombelico. Poi, sul proprio profilo, ha lasciato l’immagine di un bacio al bambino che verrà. «Presto in tre», ha scritto, mentre Francesco Totti, tra i commenti, si è assicurato di esprimere tutta la sua felicità di zio bis.