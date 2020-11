McLaren | la nuova supercar ibrida si chiamerà Artura In vendita nel primo semestre 2021

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’attesadel marchio inglese si. Nome insolito e che suona anche divertente alle nostre latitudini, per un’auto che si preannuncia assai performante: potrà infatti contare un un V6 biturbo collegato ad un propulsore elettrico, un “pacchetto” che consentirà alla vettura di viaggiare per alcuni tratti anche in modalità a zero emissioni. Le performance, anche quelle ambientali sono poi garantite dall’utilizzo di materiali leggeri (Carbon Lightweight Architecture), che vanno a compensare nell’economia generale del veicolo il maggior peso di batterie e powertrain. “Ogni elemento dellaè assolutamente nuovo: dall’architettura della piattaforma a ogni dettaglio del propulsore ibrido ad alte prestazioni, alla carrozzeria esterna, gli interni e ...