Mayoral | Villar e Cristante | il terzetto di Fonseca che fa volare la Roma

Gazzetta_it : #Mayoral, #Villar e C#ristante: il terzetto di #Fonseca che fa volare la #Roma - dietrologist : LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI Da quando c'è questa rubrica si è cambiata marcia ???? Tutti promossi… - OliveriJVito1 : RT @TuttoASRoma: Mayoral, Villar e Pedro. L’ora dei Grandi di Spagna - TuttoASRoma : Mayoral, Villar e Pedro. L’ora dei Grandi di Spagna - infoitsport : Mayoral, Villar e Pedro. L’ora dei Grandi di Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Mayoral Villar

ROMA BORJA MAYORAL - L'impresa era ardua ma alla fine è stata compiuta. Borja Mayoral è riuscito finalmente a imporsi come vice Dzeko. Complice lo stop ...La Roma ricomincia come si era fermata: con una vittoria. La squadra di Fonseca dopo averne rifilati tre al Genoa, batte anche il Parma per 3-0 e con 17 punti consolida il terzo posto in classifica. S ...