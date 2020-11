Maxi matrimonio ebrei ortodossi a Ny, l'ira di Cuomo (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Le immagini shock che mostrano migliaia di ebrei ortodossi accalcati e senza mascherina in una sinagoga di Brooklyn per un Maxi-matrimonio ha scatenato l'ira del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Le immagini shock che mostrano migliaia diaccalcati e senza mascherina in una sinagoga di Brooklyn per unha scatenato l'ira del ...

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Le immagini shock che mostrano migliaia di ebrei ortodossi accalcati e senza mascherina in una sinagoga di Brooklyn per un maxi-matrimonio ha scatenato l'ira del ...

Usa, matrimonio «segreto» con 7mila invitati senza mascherina: indagini su sinagoga a New York

Nozze che rischiano di essere un maxi focolaio: i video girati durante l’evento mostrano la sinagoga piena e gli invitati senza mascherina (e il distanziamento social non rispettato). Gli ...

