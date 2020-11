Matteo Bassetti scoppia in lacrime per la morte della mamma in diretta tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Domenica In, Matteo Bassetti in lacrime racconta la perdita della mamma L’infettivologo Matteo Bassetti è stato ospite di Domenica In ieri, 22 novembre, in collegamento da Genova e ha raccontato a Mara Venier di aver perso sua mamma la scorsa settimana. La conduttrice gli pone le sue condoglianze e Bassetti si commuove. “Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano”, l’infettivologo cerca di controllare le lacrime. “Mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”. Bassetti, che dirige la Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha assistito tantissimi pazienti nelle ultime settimane, alcuni di questi anziani come la sua ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Domenica In,inracconta la perditaL’infettivologoè stato ospite di Domenica In ieri, 22 novembre, in collegamento da Genova e ha raccontato a Mara Venier di aver perso suala scorsa settimana. La conduttrice gli pone le sue condoglianze esi commuove. “Orae papà sono lassù e ci guardano”, l’infettivologo cerca di controllare le. “Mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”., che dirige la Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha assistito tantissimi pazienti nelle ultime settimane, alcuni di questi anziani come la sua ...

